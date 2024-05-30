Моніторингові телеграм-канали та місцеві групи повідомляли про вибухи біля Старокостянтинова. Вони в регіоні почались з 02:38 30 травня.
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Що відомо про вибухи на Хмельниччині
Сьогодні вночі (30 травня – 24 Канал) ворог атакував Хмельниччину дронами та ракетами. В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей,
– розповів глава ОВА.
Він уточнив, що через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі потрібні служби працюють, щоб відновити світло людям.
"Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила. Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" – підсумував Сергій Тюрін.
До речі, моніторингові телеграм-канали повідомили про вибухи в районі Старокостянтинова орієнтовно о 3:01, 3:33 та 4:36 30 травня 2024 року. Влада міста цю інформацію станом на 9:30 30 травня не коментувала.
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Росія завдала комбінованої атаки по Україні
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія вночі проти 30 травня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Військові повідомили, що вороги били по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України.
- Росія запустила по наших областях 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, 32 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
- Українські військові збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних безпілотників типу Shahed-131/136. Ворожі цілі збивали над Хмельницькою, Дніпропетровською, Черкаською, Кіровоградською, Запорізькою, Одеською, Херсонською, Київською та Вінницькою областями.