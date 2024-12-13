Об этом она сообщила посол США Бриджит Бринк соцсети X, информирует 24 Канал.

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"Начиная с 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подвергается очередной массированной атаке. Россия осуществила обстрел баллистическими ракетами, нацелившись на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране", – отметила дипломат.

Главное об атаке

Российские войска сегодня, 13 декабря, запустили "Кинжалы" в сторону западных областей Украины.

Предварительно Воздушные силы сообщали о взлете Ту-95МС и МиГ-31К. Впоследствии взрывы прогремели в ряде областей.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне наносят удары по энергообъектам.