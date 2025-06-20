В частности, в центре города пылает многоэтажка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и мэра Геннадия Труханова.
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Что известно о последствиях
Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одессе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Речь идет о жилых домах, корпусе высшего учебного заведения, газопроводе и частных автомобилях.
На побережье падение БпЛА вызвало пожар, взрывная волна повредила объекты рекреации.
Одна из поврежденных многоэтажек в Одессе: смотрите видео
Информацию о пострадавших сейчас уточняют. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
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