В частности, в центре города пылает многоэтажка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и мэра Геннадия Труханова.

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Что известно о последствиях

Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одессе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Речь идет о жилых домах, корпусе высшего учебного заведения, газопроводе и частных автомобилях.

На побережье падение БпЛА вызвало пожар, взрывная волна повредила объекты рекреации.

Одна из поврежденных многоэтажек в Одессе: смотрите видео

Информацию о пострадавших сейчас уточняют. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

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