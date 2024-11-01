Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС в Одесской области. Также были обнаружены сами кассетные элементы.

Смотрите также В Харькове прогремели два взрыва: город под ракетным обстрелом, есть прилет в жилой дом

В Одессе изъяли ракету с кассетными элементами

Россия продолжает наносить удары по Одессе. В частности, 1 ноября в ГСЧС сообщили, что пиротехники изъяли остатки ракеты, которой Россия атаковала город.

Пиротехники изъяли ракету с кассетными элементами / Фото ГСЧС

Часть носителя кассетных элементов была обнаружена на крыше одного из одесских зданий, недалеко от здания также обнаружены сами кассетные элементы,

– говорится в сообщении.

Пиротехники изъяли и транспортировали 2 единицы боевых кассетных элементов в специальном пиротехническом автомобиле, чтобы потом уничтожить их.

Напомним, что вечером 31 октября в Одессе под удар россиян под удар россиян попала пожарная часть в городе. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 2 спасателей.