Под вражеским ударом оказалась пожарная часть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

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Какие последствия атаки на Одесскую область

Согласно обнародованной ГСЧС Украины информации, вражеские обстрелы Одессы сегодня повлекли повреждение пожарной части, она оказалась под вражеским ударом. К сожалению, известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате атаки.

Двое спасателей, следовавших в укрытие во время воздушной тревоги, получили ранения, пока они в больнице, с ними работают медики,

– говорится в сообщении.

Кроме вышеупомянутого, повреждения получили пожарные автомобили и собственное помещение пожарной части. В ГСЧС подчеркнули, что россияне нанесли циничный удар по спасающим других.