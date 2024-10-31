Під ворожим ударом опинилась пожежна частина. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення ДСНС України.

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Які наслідки атаки на Одещину

Згідно з оприлюдненою ДСНС України інформацією, ворожий обстріл Одеси сьогодні спричинив пошкодження пожежної частини, вона опинилася під ворожим ударом. На жаль, відомо про щонайменше двох постраждалих внаслідок атаки.

Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення, наразі вони в лікарні, з ними працюють медики,

– йдеться у повідомленні.

Окрім вищезгаданого, пошкоджень зазнали пожежні автівки та власне приміщення пожежної частини. У ДСНС наголосили, що росіяни завдали цинічного удару по тим, хто рятує інших.