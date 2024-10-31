Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Які наслідки атаки на Полтавщину

Пронін повідомив, що росіяни декілька разів атакували Полтавську громаду.

Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду,

– розповів голова ОВА.

Також рятувальники врятували двох людей, яких вдалося дістати з палаючого будинку. На щастя, минулося без жертв.

Наслідки атаки на Полтавську громаду / Фото Філіпа Проніна

Очільник ОВА також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пам'ятати, що Росія – "цинічний і підступний ворог".

Нагадаємо, що близько 21:00 31 жовтня росіяни також в черговий раз атакували КАБами Харків. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксували у Дергачах та на околицях міста.