Поезд, который Россия атаковала "Шахедами", продолжил движение и везет 147 пассажиров, – Укрзализныця
- Поезд на Харьковщине, атакованный Россией дронами, продолжил движение с 147 пассажирами, несмотря на гибель 4 человек и ранения 2.
- Задержка рейса составляет 5 часов, но Укрзализныця пытается минимизировать отставание, обеспечивая пассажиров питанием в Полтаве.
Ударными дронами Россия атаковала пассажирский поезд на Харьковщине. 10 уцелевших вагонов поезда Барвенково – Львов, Чоп уже возобновили движение.
Они везут 147 пассажиров. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Рейс, который атаковала Россия, продолжил движение
В результате атаки по поезду Укрзализныци погибли 4 человека, также есть 2 раненых.
На утро 28 января 10 уцелевших вагонов рейса Барвенково – Львов, Чоп продолжили движение дальше и везут 147 пассажиров. Поезд также забрал и группу гражданской эвакуации из Лозовой.
Рейс задерживается на 5 часов, но в Укрзализныце отметили, что попытаются догнать отставание как можно больше. В Полтаве же для пассажиров готовят питание.
Спасибо всем спасателям, врачам и сотрудникам полиции, неравнодушным пассажирам, которые помогали поездной бригаде и остальным пассажирам на месте трагедии,
– отметили в Укрзализныце.
Что известно об обстреле поезда Укрзализныци в Харьковской области?
27 января пассажирский поезд "Барвенково – Львов-Чоп" в Барвенковской громаде на Харьковщине был атакован дронами. Горел вагон и электровоз.
По предварительной информации, враг атаковал вагон и электровоз тремя беспилотниками типа "Шахед".
Президент Зеленский заявил, что удар дронов по гражданскому поезду является актом терроризма. В вагоне на момент попадания было 18 человек.