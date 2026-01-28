Поезд, который Россия атаковала "Шахедами", продолжил движение и везет 147 пассажиров, – Укрзализныця

Ударными дронами Россия атаковала пассажирский поезд на Харьковщине. 10 уцелевших вагонов поезда Барвенково – Львов, Чоп уже возобновили движение.

Они везут 147 пассажиров. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Смотрите также Горели два вагона: как выглядит поезд, по которому ударила Россия

Рейс, который атаковала Россия, продолжил движение

В результате атаки по поезду Укрзализныци погибли 4 человека, также есть 2 раненых.

На утро 28 января 10 уцелевших вагонов рейса Барвенково – Львов, Чоп продолжили движение дальше и везут 147 пассажиров. Поезд также забрал и группу гражданской эвакуации из Лозовой.

Рейс задерживается на 5 часов, но в Укрзализныце отметили, что попытаются догнать отставание как можно больше. В Полтаве же для пассажиров готовят питание.

Спасибо всем спасателям, врачам и сотрудникам полиции, неравнодушным пассажирам, которые помогали поездной бригаде и остальным пассажирам на месте трагедии,

– отметили в Укрзализныце.

Что известно об обстреле поезда Укрзализныци в Харьковской области?