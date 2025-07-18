Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Андрея Ермака.

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Что рассказал Ермак об ударе России по локомотиву?

Андрей Ермак отметил, что удар по локомотиву – это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников.

Что ж, Россия получит ответ, но эти агрессивные методы лишь демонстрируют, что никаких планов завершать войну у россиян нет. Сработает только принцип мира через силу. Россиян надо сломать экономически, а также путем уничтожения их ВПК,

– отметил глава Офиса Президента.

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К слову, ранее Укрзализныця сообщала, что в Днепропетровской области оккупационная армия России попала в электровоз. В результате машинист электровоза погиб, а его помощник получил ранения. Он находится в стабильном состоянии.