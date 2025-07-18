Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-каналу Андрія Єрмака.

До теми У Херсоні через російський обстріл пошкоджено вокзал

Що розповів Єрмак про удар Росії по локомотиву?

Андрій Єрмак зазначив, що удар по локомотиву – це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників.

Що ж, Росія отримає відповідь, але ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. Росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК,

– зауважив глава Офісу Президента.

Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!

До слова, раніше Укрзалізниця повідомляла, що у Дніпропетровській області окупаційна армія Росії поцілила в електровоз. Унаслідок цього машиніст електровоза загинув, а його помічник зазнав поранення. Він перебуває в стабільному стані.