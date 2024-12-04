В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, сообщает 24 Канал.

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Сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 4 декабря 2024 года, начиная с 8 часов вечера 3 декабря, противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области.

Также враг атаковал 50-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Указывается, что районами пусков были Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово, что в России.

По состоянию на 09:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что 18 беспилотников локально потеряно. Также указывается, что 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.