Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ. Заметим, что часть вражеских БпЛА вернулась в Россию.

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Сколько ударных БпЛА сбила ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 2 ноября оккупанты нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области. Также было выпущено 71 ударный БпЛА типа "Шахед" и беспилотники неустановленного типа из российских Орла и Курска.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие 39 вражеских БПЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА – вернулись в Россию,

– говорится в сообщении.

Сколько "Шахедов" сбили 2 ноября / Инфографика Воздушных сил

По состоянию на 11:22 в воздухе продолжают находиться 5 ударных БпЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков дронов, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.