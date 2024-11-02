Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ. Зауважимо, що частина ворожих БпЛА повернулася в Росію.

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Скільки ударних БпЛА збила ППО

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 2 листопада окупанти завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області. Також було випущено 71 ударний БпЛА типу "Шахед" та безпілотники невстановленого типу із російських Орла та Курська.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА – повернулись у Росію,

– йдеться у повідомленні.

Скільки "Шахедів" збили 2 листопада / Інфографіка Повітряних сил

Станом на 11:22 в повітрі продовжують перебувати 5 ударних БпЛА. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків дронів, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.