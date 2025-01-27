Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Враг пытался повторно атаковать с помощью БПЛА "Молния".
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Что известно об атаке
В понедельник, 27 января, неподалеку Мирнограда в селе Родинское оккупанты атаковали СТО. Предварительно известно о 3 погибших жителях.
На видео видно, как огонь охватил несколько легковых автомобилей. Некоторые из них почти полностью выгорели.
Последствия удара по СТО: смотреть видео
После удара российский дрон "Молния" пытался атаковать спасателей, которые прибыли для ликвидации последствий.
Дрон пробовал атаковать спасателей: смотреть видео
Напомним, с вечера 26 января враг атаковал Украину 104 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Удар россиян повредил окна и фасад одного дома в Хмельницкой области. На территории области уничтожено 7 вражеских "Шахедов".