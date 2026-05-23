Россия атаковала траурную колонну на окраине Сум: есть погибший
Оккупанты 23 мая цинично ударили по Сумах. Вражеский БпЛА атаковал траурную колонну на окраине города.
Об этом сообщили в Сумской ОГА.
Какие последствия российской атаки по Сумах?
Российский дрон 23 мая атаковал траурную колонну в окрестностях Сум. В результате удара пострадали люди.
Всем раненым оперативно оказывают медицинскую помощь. К сожалению, один человек находится в тяжелом состоянии.
Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что оккупанты ударили дроном на оптоволокне, когда похоронная процессия двигалась к кладбищу.
В результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения. Сейчас все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения,
– заявил Кривошеенко.
Мэр Сум Артем Кобзарь отметил, что в результате попадания российского дрона ранения получили 9 человек. Все последствия атаки пока уточняются.
По состоянию на 12:51 в больнице умер мужчина, который получил сверхтяжелые ранения из-за удара БпЛА. Медики делали все возможное, а личность погибшего пока еще устанавливается.
Другие случаи военных преступлений россиян
В Марганце, что в Днепропетровской области, 22 мая российский FPV-дрон врезался возле транспорта одного из предприятий. В результате этого пострадало более десятка человек.
Российские войска обстреляли Сумы из артиллерии, в результате чего пострадали 6 человек, среди них ребенок.
Обстрел поразил жилой сектор и промышленную зону, спасатели ликвидировали все очаги возгорания.