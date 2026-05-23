Россия атаковала траурную колонну на окраине Сум: есть погибший

Оккупанты 23 мая цинично ударили по Сумах. Вражеский БпЛА атаковал траурную колонну на окраине города.

Об этом сообщили в Сумской ОГА.

Смотрите также В Николаеве обломки БпЛА повредили админздание больницы

Какие последствия российской атаки по Сумах?

Российский дрон 23 мая атаковал траурную колонну в окрестностях Сум. В результате удара пострадали люди.

Всем раненым оперативно оказывают медицинскую помощь. К сожалению, один человек находится в тяжелом состоянии.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что оккупанты ударили дроном на оптоволокне, когда похоронная процессия двигалась к кладбищу.

В результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения. Сейчас все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения,

– заявил Кривошеенко.

Мэр Сум Артем Кобзарь отметил, что в результате попадания российского дрона ранения получили 9 человек. Все последствия атаки пока уточняются.

По состоянию на 12:51 в больнице умер мужчина, который получил сверхтяжелые ранения из-за удара БпЛА. Медики делали все возможное, а личность погибшего пока еще устанавливается.

Другие случаи военных преступлений россиян

В Марганце, что в Днепропетровской области, 22 мая российский FPV-дрон врезался возле транспорта одного из предприятий. В результате этого пострадало более десятка человек.

Российские войска обстреляли Сумы из артиллерии, в результате чего пострадали 6 человек, среди них ребенок.

Обстрел поразил жилой сектор и промышленную зону, спасатели ликвидировали все очаги возгорания.