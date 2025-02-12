Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что только сильное давление на Россию может остановить эти обстрелы, и призвал партнеров к дальнейшей поддержке Украины.

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Зеленский отреагировал на ночной обстрел

Президент заявил, что на местах работают все необходимые службы – ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим. К сожалению, в Киеве погиб один человек, еще четверо получили ранения, среди них ребенок. Зеленский выразил соболезнования семьям пострадавших.

Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. Путин не готовится к миру – он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский в очередной раз призвал международных партнеров к единству и дальнейшей поддержке Украины в борьбе за справедливое завершение войны.