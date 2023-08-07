В эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат решил поставить точку на вопросе атаки из Беларуси, передает 24 Канал. Ведь "Кинжалы" пересекали воздушное пространство этой страны, поэтому в сети сообщалось, что именно оттуда осуществляется пуск.

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"Кинжалы" летели из Тамбова

Юрий Игнат решил воспользоваться тем, что тема "Кинжалов" обсуждается в эфире. Он заметил, что в тот день россияне запустили эти ракеты из Тамбова. И естественно, что они коснулись воздушного пространства Беларуси, когда летели в направлении Хмельницкой области.

Летит "Кинжал" с направления Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, летящими ракеты из Беларуси и так далее,

– подчеркнул он.

Представитель Воздушных сил отметил, что информацию о якобы атаке из самой Беларуси активно подхватили СМИ, как что-то новое. В то же время следует помнить, что Россия активно использует воздушное пространство над Беларусью с самого начала полномасштабного вторжения.

Она была запущена из самолета МиГ-31К из района Тамбов. А как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств – Россия, Белоруссия, Украина. Она затрагивает воздушное пространство Белоруссии. Никаких проблем нет для россиян в этом,

– финализовал он.

Массированная ракетная атака 5 – 6 августа: что известно

Заметим, что вечером 5 августа российские военные нанесли удар 14 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Также они выпустили 3 аэробалистических – "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" уничтожили. Что касается "Кинжалов", то ПС эту информацию не разглашают.

Уже в ночь на 6 августа враг запустил "Шахеды", крылатые ракеты Х-101/Х-555, а также "Калибры". Удалось уничтожить все 27 ударных дронов-камикадзе, 5 из 6 "Калибров" и 13 из 20 крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков.

В общей сложности с вечера 5 августа до утра 6 августа враг выпустил 70 средств воздушного нападения. Уничтожить нашим защитникам удалось 57.