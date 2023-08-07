В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вирішив поставити крапку на питанні атаки з Білорусі, передає 24 Канал. Адже "Кинджали" перетинали повітряний простір цієї країни, тож у мережі повідомляли, що саме звідти здійснюється пуск.

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"Кинджали" летіли з Тамбова

Юрій Ігнат вирішив скористатися тим, що тема "Кинджалів" обговорюється в ефірі. Він зауважив, що того дня росіяни запустили ці ракети з Тамбова. І природно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області.

Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі і так далі,

– наголосив він.

Речник Повітряних сил зауважив, що інформацію про буцімто атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, як щось нове. Водночас слід пам'ятати, що Росія активно використовує повітряний простір над Білоруссю від початку повномасштабного вторгнення.

Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав – Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому,

– фіналізував він.

Масована ракетна атака 5 – 6 серпня: що відомо

Зауважимо, що ввечері 5 серпня російські військові завдали удару 14 крилатими ракетами морського базування "Калібр". Також вони випустили 3 аеробалістичні – "Кинджал". 12 з 14 "Калібрів" знищили. Що стосується "Кинджалів", то ПС цю інформацію не розголошують.

Уже в ніч проти 6 серпня ворог запустив "Шахеди", крилаті ракети Х-101/Х-555, а також "Калібри". Вдалося знищити всі 27 ударних дронів-камікадзе, 5 з 6 "Калібрів" та 13 з 20 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників.

Загалом з вечора 5 серпня до ранку 6 серпня ворог випустив 70 засобів повітряного нападу. Знищити нашим захисникам вдалося аж 57.