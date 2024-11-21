Цель действительно была на другом континенте

Это основная причина удара. Главная цель. Напугать еще больше Маска и Ко ядерной войной. Чтобы они еще больше вопили о том, что нельзя помогать Украине. Еще больше кричали о том, что Россия могущественная и нельзя ее обижать. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Они находят благодарную аудиторию. Даже фондовые рынки в эти дни реагируют на объявления воздушной тревоги в Киеве (хотя последние два года не обращали на это внимания), или на сообщения о взрывах в Кривом Роге (хотя большинство из инвесторов и спекулянтов вообще не в курсе, где расположен этот город).

Так что де-факто ракета действительно была межконтинентальная. Ведь ее цель, настоящая цель, была на другом континенте.

Кстати, это объясняет, почему Джо Байден не принимал решение о разрешении ударов вглубь России до выборов. Потому что американцы понимали, что Россия будет вести себя именно так и что эту истерику охотно подхватят трамписты.

Но Дональд Трамп и так победил. Однако Маск и Ко до сих пор в памперсах и до сих пор фанатеют от Владимира Путина. Нам с этим жить, а еще с кучей сторонников Путина и чувствительных к российской пропаганде людей, которые теперь в США гораздо ближе к власти, чем были. Они продолжают истерить, пугая всех неотвратимостью ядерной войны.

Они думают, что Путин, который во время коронавируса так боялся за свою жизнь, что жил в бункере, и морочил голову Еммануелю Макрону своей безумной историей только с расстояния 5 метров, может пожертвовать собственной жизнью, сжегши мир в ядерной войне.

Россия устраивает шоу

Для этого был удар. Для этого сейчас россияне будут всюду распространять видео, которое действительно впечатляет и напоминает кадр из фантастического кино.

Для этого была и пресс-конференция пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой. Где якобы случайно позвонили и якобы хотели, чтобы она не комментировала этот удар. Это было нужно для того, чтобы еще раз подчеркнуть этот факт и привлечь внимание. Еще раз показать "кузькину мать". Еще раз напугать.

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Россия устраивает шоу. Но, к сожалению, у этого шоу много благодарных зрителей. Россия смогла уже убедить западных зрителей в том, что побеждает, не достигнув никаких целей во время постоянного наступления в течение года, потратив множество ресурсов. По факту, не достигнув ничего, кроме медиа-эффекта.

Россиянам и этого может оказаться достаточно. Если благодарные зрители будут принимать решения, учитывая непобедимость россиян. Любимая тема фанатов автократов. Любимый сюжет российской пропаганды.

А что мы? Как минимум мы должны понимать, чего хочет Россия, и не давать ей этого. Не пускать Путина в свою голову. Не быть Илоном Маском.