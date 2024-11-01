Защитникам неба в результате атаки удалось сбить 31 вражеский БпЛА и 1 ракету Х-59/69. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

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Сколько "Шахедов" и ракет сбили

Ночью враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины, также атаковал 48 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа из Орловской и Курской областей.

Кроме того, во время атаки тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской, Сумской, Запорожской областям. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

Подтверждены избиения 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локационно потеряно, три БпЛА – полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

Предварительно, ночная атака прошла без жертв. Впрочем, в результате российской ракетно-дроновой атаки из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.



Сколько "Шахедов" сбили Воздушные силы / Фото ВС