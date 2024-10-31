24 Канал сообщает об угрозах в воздушном пространстве Украины со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил. Также добавляем данные из мониторинговых сообществ.

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Где летят "Шахеды" и в каких областях объявлена тревога

18:38, 31 октября

Дроны разлетаются по Украине

  • БпЛА с Сумщины, курс западный.
  • БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс южный.
18:22, 31 октября

Мониторинговые каналы пишут, что вскоре могут быть и пуски с Юга.

18:21, 31 октября

Где сейчас тревога

17:57, 31 октября

Где летят "Шахеды"

  • БпЛА с Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
  • БпЛА с Сумщины, курс западный.
17:48, 31 октября

Сумская область – угроза ударных БпЛА.