24 Канал сообщает об угрозах в воздушном пространстве Украины со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил. Также добавляем данные из мониторинговых сообществ.
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Где летят "Шахеды" и в каких областях объявлена тревога
18:38, 31 октября
Дроны разлетаются по Украине
- БпЛА с Сумщины, курс западный.
- БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс южный.
18:22, 31 октября
Мониторинговые каналы пишут, что вскоре могут быть и пуски с Юга.
18:21, 31 октября
Где сейчас тревога
17:57, 31 октября
Где летят "Шахеды"
- БпЛА с Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
- БпЛА с Сумщины, курс западный.
17:48, 31 октября
Сумская область – угроза ударных БпЛА.