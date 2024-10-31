24 Канал повідомляє про загрози в повітряному просторі України з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил. Також додаємо дані з моніторингових спільнот.
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Де летять "Шахеди" і в яких областях оголошено тривогу
18:38, 31 жовтня
Дрони розлітаються Україною
- БпЛА з Сумщини, курс західний.
- БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс південний.
18:22, 31 жовтня
Моніторингові канали пишуть, що скоро можуть бути і пуски з Півдня.
18:21, 31 жовтня
Де зараз тривога
17:57, 31 жовтня
Де летять "Шахеди"
- БпЛА з Сумщини на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
- БпЛА з Сумщини, курс західний.
17:48, 31 жовтня
Сумська область – загроза ударних БпЛА.