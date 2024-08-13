Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, добавив, что KN-23 – это клон российской баллистической ракеты комплекса "Искандер".

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Дальность полета ракеты KN-23 – 690 километров

По словам авиаэксперта, северокорейская ракета на 400 килограммов легче и на 190 километров имеет большую дальность полета. Американские разведывательные системы зафиксировали дальность ее полета 690 километров.

Пусковой комплекс несет 2 таких ракеты. Корейскую ракету называют KN-23, но это сокращенный вариант, реальное корейское название Hwasong-11Ga. В этой ракете диаметр корпуса больше на 10 миллиметров, она длиннее на 90 сантиметров, в большинстве узлов похожа на российский прототип,

– рассказал Романенко.

Ракеты KN-23 неустойчивы к РЭБам

Авиаэксперт рассказал, что во время исследования этих ракет обнаружили, что их системы наведения очень просты, эта ракета имеет 3 спутниковые системы ориентации: американскую GPS, российскую "ГЛОНАСС", китайскую "Бейдоу". Первая в Украине глушится, а 2 других не дают необходимой точности, поэтому часто эта ракета летит по инерционной системе.

"Эти ракеты опасны, они неустойчивы к РЭБам. Когда разобрали эту ракету, то увидели, что она очень простая, все провода были без металлической пленки, они подвергаются воздействию радиопомех. Поэтому, может, когда высокая плотность средств РЭБ, это влияет на то, чтобы сбить с заданного курса эту ракету на конечном этапе", – предположил Романенко.

По словам авиаэксперта, не исключено, хотя и маловероятно, что корейцы могли попытаться установить систему донаведения ракеты на терминальном отрезке и она просто прицеливается и сравнивает место падения с тем, которое задано в памяти ее компьютера.