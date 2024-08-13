Про це в етері 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, додавши, що KN-23 – це клон російської балістичної ракети комплексу "Іскандер".

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Дальність польоту ракети KN-23 – 690 кілометрів

Зі слів авіаексперта, північнокорейська ракета на 400 кілограмів легша і на 190 кілометрів має більшу дальність польоту. Американські розвідувальні системи зафіксували дальність її польоту 690 кілометрів.

Пусковий комплекс несе 2 таких ракети. Корейську ракету називають KN-23, але це скорочений варіант, реальна корейська назва Hwasong-11Ga. В цій ракеті діаметр корпусу більший на 10 міліметрів, вона довша на 90 сантиметрів, в більшості вузлів схожа на російський прототип,

– розповів Романенко.

Ракети KN-23 нестійкі до РЕБів

Авіаексперт розповів, що під час дослідження цих ракет виявили, що їх системи наведення дуже прості, ця ракета має 3 супутникові системи орієнтації: американську GPS, російську "ГЛОНАСС", китайську "Бейдоу". Перша в Україні глушиться, а 2 інших не дають необхідної точності, тому часто ця ракета летить за інерційною системою.

"Ці ракети небезпечні, вони нестійкі до РЕБів. Коли розібрали цю ракету, то побачили, що вона дуже проста, всі проводи були без металевої плівки, вони зазнають впливу радіоперешкод. Тому, може, коли висока щільність засобів РЕБ, це впливає на те, щоб збити з заданого курсу цю ракету на кінцевому етапі", – припустив Романенко.

Зі слів авіаексперта, не виключено, хоча й малоймовірно, що корейці могли спробувати встановити систему донаведення ракети на термінальному відрізку, і вона просто прицілюється й порівнює місце падіння з тим, яке задано в пам'яті її комп'ютера.