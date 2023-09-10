01:59, 10 сентября

В результате падения обломков дронов в Святошинском районе в районе парка Совки есть возгорание. На месте работали спасатели.

Кроме того, предварительно – один человек пострадал в Подольском районе. Также известно, что в Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. В Дарницком районе обломки упали на нежилое помещение. Предварительно люди не пострадали.