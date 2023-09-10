Яка ситуація на фронті та у дипломатичній сфері – читайте на сайті 24 Каналу.
Дивіться також МЗС України пропонує зміни до декларації G20, вибухи під час "виборів": хронологія 563 дня війни
ЗСУ збили понад 20 дронів
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що росіяни атакували Київ дронами, які заходили групами та з різних напрямків. Попередньо відомо, що наші військові збили понад 20 ворожих "Шахедів".
Уламки ворожих дронів у Шевченківському районі пошкодили квартиру в багатоповерхівці, проте більшість уламків – впали на відкриту, незабудовану територію. Там пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.
Наслідки падіння уламків у Києві
Внаслідок падіння уламків дронів у Святошинському районі в районі парку Совки є загоряння. На місці працювали рятувальники.
Окрім того, попередньо – одна людина постраждала у Подільському районі. Також відомо, що у Шевченківському районі уламки влучили у квартиру багатоповерхового будинку. В Дарницькому районі – уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, люди не постраждали.
Нічна атака "Шахедами"
Росія запустила "Шахеди" у напрямку Києва, згодом – Київської області. Працювала ППО. Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці України.