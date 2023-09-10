01:59, 10 вересня

Внаслідок падіння уламків дронів у Святошинському районі в районі парку Совки є загоряння. На місці працювали рятувальники.

Окрім того, попередньо – одна людина постраждала у Подільському районі. Також відомо, що у Шевченківському районі уламки влучили у квартиру багатоповерхового будинку. В Дарницькому районі – уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, люди не постраждали.