Собственно, Россия атаковала город Волчанск Харьковской области утром 12 мая (около 08:00). Оккупанты разрушили десятки жилых домов, под завалами одного из зданий оказались семья из четырех человек.
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Удар по Волчанску, гибель женщины
Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, из 4 человек, оказавшихся под завалами:
- один мужчина, хозяин дома, смог сам выбраться из-под обломков;
- двое мужчин были освобождены в ходе операции спасателями;
- одна женщина 1950 года рождения погибла под конструкциями.
Оккупанты уничтожили гражданскую инфраструктуру на Харьковщине / Фото ГСЧС
На место происшествия немедленно прибыли спасатели, правоохранители и медицинский расчет Национального университета гражданской защиты Украины.
Из-за обстрелов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи.
После спасения членов спасатели оказали им домедицинскую помощь, после чего эвакуировали из-под обстрелов в безопасный населенный пункт. Пострадавших передали в опеку бригаде экстренной медицинской помощи.
Российская армия ударила авиабомбами по Харьковской области: смотрите видео ГСЧС
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- Россияне начали наступление на севере области. Аналитики констатируют, что силы врага – ограничены, у него нет шансов захватить Харьков или достичь других важных целей. По словам экспертов, соответствующий шаг был очень рисковым для Кремля.
- Председатель ОВА уточняет, что за минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 19 атак, в частности в районах таких населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Новоегоровка и Ивановка.
- На Слобожанском направлении Силы обороны отбили 12 атак, в частности в районах таких населенных пунктов: Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск и Бугруватка.