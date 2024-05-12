Собственно, Россия атаковала город Волчанск Харьковской области утром 12 мая (около 08:00). Оккупанты разрушили десятки жилых домов, под завалами одного из зданий оказались семья из четырех человек.

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Удар по Волчанску, гибель женщины

Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, из 4 человек, оказавшихся под завалами:

один мужчина, хозяин дома, смог сам выбраться из-под обломков;

двое мужчин были освобождены в ходе операции спасателями;

одна женщина 1950 года рождения погибла под конструкциями.

Оккупанты уничтожили гражданскую инфраструктуру на Харьковщине / Фото ГСЧС

На место происшествия немедленно прибыли спасатели, правоохранители и медицинский расчет Национального университета гражданской защиты Украины.

Из-за обстрелов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи.

После спасения членов спасатели оказали им домедицинскую помощь, после чего эвакуировали из-под обстрелов в безопасный населенный пункт. Пострадавших передали в опеку бригаде экстренной медицинской помощи.

Российская армия ударила авиабомбами по Харьковской области: смотрите видео ГСЧС

Обратите внимание! Председатель ОВА Олег Синегубов добавил, что также 11 мая захватчики наносили массированные удары по Волчанску из различного вида вооружения. Пострадали четверо мужчин от 39 до 64 лет и 83-летняя женщина, погиб 51-летний мужчина.

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