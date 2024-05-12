Власне, Росія атакувала місто Вовчанськ Харківської області вранці 12 травня (близько 08:00). Окупанти зруйнували десятки житлових будинків, під завалами однієї з будівель опинились родина з чотирьох осіб.

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Удар по Вовчанську, загибель жінки

Як зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій, зі 4 людей, що опинились під завалами:

один чоловік, господар будинку, зміг сам вибратися з-під уламків;

двоє чоловіків були визволені у ході операції рятувальниками;

одна жінка 1950 року народження загинула під конструкціями.

Окупанти знищили цивільну інфраструктуру на Харківщині / Фото ДСНС

На місце події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України.

Через обстріли ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги.

Після порятунку членів рятувальники надали їм домедичну допомогу, після чого евакуювали з-під обстрілів у безпечніший населений пункт. Постраждалих передали в опіку бригаді екстреної медичної допомоги.

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Зверніть увагу! Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що також 11 травня загарбники завдавали масованих ударів по Вовчанську з різного виду озброєння. Постраждало четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка, загинув 51-річний чоловік.

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