Владімір Путін та російське військове командування можуть сприймати ризики щодо наступальних операцій на півночі Харківської області, виходячи з припущення, що Україна не зможе звільнити території, захоплені російськими силами.

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За інформацією Офісу директора національної розвідки США, Путін, ймовірно, вважає, що його армія зупинила українські спроби повернути території, а підтримка України з боку США та Заходу нібито є обмеженою.

На що сподівається Путін?

Часові рамки російських наступальних операцій на півночі Харківщини залишаються невизначеними, але можливо, що російські сили планують досягти своїх оперативних цілей зовсім не влітку 2024 року.

Кремлівське військове командування може вважати, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області та в інших областях завжди, оскільки воно переконане, що Сили оборони України не будуть йти в успішні контрнаступи в найближчій перспективі.

Путін припускає, що російські війська продовжуватимуть робити загарбницькі та незаперечні наступи по всій лінії фронту протягом наступних місяців або навіть років, і у такий спосіб можна змусити Україну підкоритися Росії,

– пишуть аналітики.

Обмежені російські операції на півночі Харківської області свідчать про те, що відновлення безпекової допомоги США не змінило розрахунки Путіна, або він розпочав харківську операцію без переоцінки фундаментальних припущень про українські можливості на тлі відновлення допомоги.

Російська армія атакує силами, які значно нижчі за заявлену чисельність, що є ризикованим рішенням для Кремля. Поки вона просувається в кількох районах, які не надають безпосередніх шляхів просування до Харкова або інших важливих оперативних цілей.

Зверніть увагу! Росіяни поки можуть обмежено просуватися на певних ділянках, оскільки вони переконані, що утримуватимуть будь-яку захоплену територію на невизначений час і використовувати цю територію для запуску наступних операцій до більш значущих оперативних цілей.

Загалом ISW наполягає на тому, що Україні необхідно якнайшвидше порушити такі російські розрахунки за допомогою як обмежених, так і масштабних контрнаступних операцій, як тільки обставини це дозволятимуть.

Аналітики констатують: Захід повинен активно та завчасно надавати українським військам необхідне обладнання та зброю для їхніх майбутніх контрнаступних операцій.

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За останню добу російські окупанти на Харківському напрямку за підтримки авіації здійснювала атаки в районах Стрілечої, Красного, Мороховця, Олійникового, Лук'янців, Гатища та Плетенівки. Українські захисники стримують ворога, знищують його особовий склад і техніку.