Та навіть це, за даними ISW, не допоможе ворогам оточити чи захопити Харків. Раніше українські розвідники пояснювали, що сил ворога недостатньо для того, щоб провести операцію для захоплення Харкова чи Сум.

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Що відомо про наступ росіян на Харківщині

Російські війська розпочали наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області до того, як вони завершили доведення Північного угруповання військ до заявленої запланованої кінцевої чисельності, і наразі залучили лише обмежену кількість бойових сил для наступальних операцій в регіоні,

– заявили аналітики.

Вони додали дані про окупантів, які наводить Україна. Зокрема:

український військовий оглядач Костянтин Машовець 11 травня заявив, що Росія залучила орієнтовно до двох рот, ймовірно, зі складу 7 мотострілецького полку 11 армійського корпусу, а також до двох батальйонів 18 мотострілецької бригади того ж 11 армійського корпусу;

український військовий оглядач Олександр Коваленко 11 травня заявив, що в цьому районі діють підрозділи 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії 44 округу та 128 мотострілецької бригади 44 округу. За його даними, російські сили направили 2000 осіб на лінію фронту вздовж кордону та мають 1500 – 2000 осіб у безпосередньому резерві. Також підрозділи 44 армійського корпусу передислокуються в Бєлгородську область і 3 750 додаткових російських військовослужбовців 44 корпусу можуть прибути в цей район протягом наступного тижня.

"Російські війська, ймовірно, введуть резерви для активізації поточних наступальних операцій у цьому районі найближчими днями, однак у російських військ не вистачає необхідної живої сили, необхідної для спроби широкомасштабної наступальної операції з охоплення, оточення або захоплення міста Харків відповідно до всіх наявних звітів", – кажуть фахівці.

Аналітики переконані, що російські наступальні операції на півночі Харківської області, ймовірно, спрямовані на те, щоб:

відтягнути українські сили з інших напрямків ,

, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії,

обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

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У ISW пояснили, що захоплення Харкова є, безсумнівно, бажаною оперативною метою для російських сил, але не такою, яку окупанти, здається, переслідують найближчим часом.

Зверніть увагу! Аналітики ISW пояснювали, що Росії не вистачить сил для захоплення Харкова. У Генштабі Естонії також заявили, що чисельності окупантів недостатньо для захоплення Харкова чи Сум, проте Росія може спробувати зробити це. Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що Росія немає ресурсу, щоб дійти до Харкова.