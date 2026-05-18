Российские удары по Закарпатью являются следствием поражения Орбана на выборах, – The Times

Закарпатская область подверглась самой массированной воздушной атаке с момента полномасштабного вторжения. Россия не осуществляла масштабных обстрелов региона во время премьерства Виктора Орбана.

Удар по Закарпатью является следствием смены власти в Венгрии, пишет издание The Times.

Смотрите также Самая массированная атака по Закарпатью за всю войну: "Шахеды" атаковали курортную Сваляву

Как атака на Закарпатье связана со сменой венгерского премьера?

Петер Мадьяр официально занял должность премьер-министра Венгрии 9 мая. А уже 13 мая, после окончания так называемого перемирия, Закарпатская область оказалась под массированной атакой российских дронов.

Аналитики The Times отмечают, что все годы полномасштабной войны регион был защищен от воздушных атак из-за интересов Орбана на Закарпатье. В регионе проживает большая венгерская община. Этнические венгры в Закарпатской области годами поддерживали Виктора Орбана, поскольку тот способствовал получению ими гражданства Венгрии, финансировал образовательные и культурные проекты.

Из-за дружеских отношений бывшего главы правительства Венгрии с Кремлем, регион оставался в относительной безопасности. Все изменилось, когда должность премьер-министра занял оппонент Орбана Петер Мадьяр.

Сейчас жители Закарпатья уже не считают свой регион безопасным. Такими мыслями с журналистами The Times поделились несколько местных.

Меня шокировало то, что мы оказались под атакой. Это было самое спокойное место во всей стране. А сейчас война приближается и к нам. Теперь в Украине нет места, которое было бы действительно безопасным,

– отметила одна из местных жительниц.

Как в Венгрии отреагировали на попадание по Закарпатью?

После того, как стало известно о российской атаке, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала для дачи объяснений посла России Евгения Станиславова. Новоизбранный премьер-министр сразу отреагировал на инцидент.

"Правительство Венгрии решительно осуждает нападение России на Закарпатье," – заявил Петер Мадьяр.

Президент страны Тамаш Шуйок также осудил дроновую атаку на Закарпатскую область и призвал к прекращению военных действий.

Обратите внимание! Хотя атака 13 мая была самой массивной для региона, Закарпатская область и ранее подвергалась российским бомбардировкам. В частности, в мае 2022 года в результате ракетного удара была повреждена железнодорожная инфраструктура в Воловце. А в августе 2025 года россияне атаковали складские помещения в Мукачево. Тогда пострадало 15 человек.

Куда попали российские дроны?

Напомним, 13 апреля россияне атаковали Закарпатскую область беспилотниками типа "Шахед". В частности, попадания дронов зафиксировали в Сваляве и Ужгороде. Пострадали объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, взрывы раздавались еще в нескольких районах региона.

Во время атаки на Закарпатье Словакия временно закрыла пункты пропуска на границе с Украиной. В результате в зоне перехода образовались большие очереди. Пункты пропуска не работали около двух часов.