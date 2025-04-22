Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Иван Федоров. Россия осуществила авиаудар по Запорожью, использовав две управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Читайте также Разрушенная многоэтажка и авто в огне: жуткое видео после атаки на Запорожье

Последствия атаки по Запорожью

Одна из бомб попала в инфраструктурный объект, а другая – в густонаселенный район, попав в жилой дом.

Согласно информации областной военной администрации, в результате удара пострадало 13 человек, среди которых двое детей. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии.

Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим, а все коммунальные службы активно работают на месте. После завершения спасательной операции будет проведена оценка последствий разрушений.

К слову, жертвой российского удара стала женщина.

69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли,

– сообщил Иван Федоров.

Среди пострадавших детей – мальчики 14 и 4 лет. Старший находится в больнице в тяжелом состоянии, а младший получил травмы средней тяжести.

Напомним, что в Запорожье прогремело несколько взрывов. На город летели вражеские дроны и КАБы. Один удар пришелся по инфраструктурному объекту, а второй – по густонаселенном районе.