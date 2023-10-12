Один "Шахед" россиян был сбит в небе над Черкасской областью. Другой "Шахед" попал в открытую местность.
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"Шахед" попал в открытую местность
В результате падения беспилотника возникло возгорание. Пожар из-за возгорания сухой растительности ликвидирован.
Как информировали Воздушные Силы ВСУ, в ночь на 12 октября россияне атаковали Украину "Шахедами" с северного и южного направлений – Белгородская область (Россия) и с мыса Чауда (оккупированный Крым).
Всего было зафиксировано пуски 33 "Шахедов". Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 дронов.
В Воздушных Силах ВСУ отметили, что вражеские БПЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала как минимум в шести областях Украины.
К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.
Больше деталей о ночной атаке "Шахедами"
Как сообщили Силы обороны Юга Украины, на Юге было уничтожено 14 "Шахедов" – на Николаевщине, 10 – в Одесской области.
Ночная атака врага была направлена по припортовой инфраструктуре Подунавья. Пытаясь обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись с разных направлений, используя сложные траектории и особенности ландшафта.
Попаданием "Шахедов" повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области, а также частные дома мирных жителей.
В результате атаки дронами-камикадзе возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. Предварительно известно об 1 раненом гражданском лице.
Украина получит от Британии систему для уничтожения БПЛА
- Великобритания 11 октября объявила новый пакет военной помощи Украине на более чем 100 миллионов фунтов.
- В пакет помощи войдут комплексы противовоздушной обороны MSI-DS Terrahawk Paladin. Эти системы помогут Украине защитить морские порты и критическую инфраструктуру от вражеских ударов.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что эти системы имеют автоматическую пушку, которая объединена с цифровой системой управления, и РЛС, которая способна обнаруживать цели при любых погодных условиях.
- По словам, Terrahawk Paladin будет очень легко работать по "Шахедам".