Один "Шахед" росіян був збитий у небі над Черкаською областю. Інший "Шахед" поцілив у відкриту місцевість.

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"Шахед" поцілив у відкриту місцевість

Унаслідок падіння безпілотника виникло загоряння. Пожежу через загоряння сухої рослинності ліквідовано.

Як інформували Повітряні Сили ЗСУ, у ніч на 12 жовтня росіяни атакували Україну "Шахедами" з північного та південного напрямків – Білгородська область (Росія) та із мису Чауда (окупований Крим).

Усього було зафіксовано пуски 33 "Шахедів". Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 дронів.

У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Більше деталей про нічну атаку "Шахедами"

Як повідомили Сили оборони Півдня України, на Півдні було знищено 14 "Шахедів" – на Миколаївщині, 10 – на Одещині.

Нічна атака ворога була спрямована по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту.

Влучанням "Шахедів" пошкоджено складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одещини, а також приватні будинки мирних мешканців.

Унаслідок атаки дронами-камікадзе виниклі пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Попередньо відомо про 1 поранену цивільну особу.

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