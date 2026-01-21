Цель России – темнота, – эксперт объяснила, что будет в случае ударов по объектам атомных станций

Россия пытается спровоцировать блэкаут, как это произошло 23 ноября 2022 года. Президент Зеленский и ГУР предупреждали, что враг ведет разведку объектов вокруг атомных электростанций, чтобы поражать подстанции и ЛЭП.

Независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная объяснила 24 Каналу, что Россия продолжает вести разведку объектов вокруг АЭС и атакует энергетическую инфраструктуру, потому что давно пересекла все красные линии по ядерной безопасности.

Как Украина защищает АЭС от атак и блэкаутов?

Три АЭС с мощностью 7,6 ГВт обеспечивают почти 70% из 11 ГВт установленной мощности, тогда как потребность из-за морозов составляет 18 ГВт.

У нас безумный дефицит – даже 7 крупных энергоблоков АЭС не хватает для покрытия потребления. Россияне уже попадали в ключевые подстанции для выдачи мощности АЭС – это произошло 23 ноября 2022 года,

– сказала Кошарная.

Из-за одновременного попадания в ключевые подстанции Укрэнерго на магистральных сетях, соединенных с АЭС, сработала аварийная защита и блоки остановились. Около 6 тысяч МВт выпало из энергосистемы, произошел классический блэкаут с распадом на острова и отсоединением от европейской энергосистемы.

Укрэнерго за 14 часов соединило эти острова в объединенную энергосистему. После этого ни одного такого блэкаута не было.

"Россия сейчас стремится сделать блэкаут. Но после 2022 года Укрэнерго построило бетонные защитные сооружения на ключевых трансформаторных подстанциях на магистральных сетях. Хотя эти бетонные сооружения проектировались против дронов, они выдерживают даже удары крылатых ракет. Безусловно, баллистику не выдерживают", – объяснила Кошарная.

Где проходят красные линии ядерной безопасности для России?

Россияне изучают степень защиты всех подстанций, но после последней атаки не достигли цели именно из-за защиты магистральных подстанций в большинстве областей, связанных с АЭС.

По Чернобыльской АЭС – это не первый блэкаут. Последний был 1 октября 2025 года на 3 часа, а до этого в марте 2022 года после обстрелов и повреждения линий Укрэнерго предприятия зоны работали на резервных дизель-генераторах, пока не договорились с Беларусью о присоединении к белорусской энергосистеме до окончания оккупации в конце марта. Затем Укрэнерго присоединило зону.

ЧАЭС остановили в декабре 2000 года, отработанное ядерное топливо вывезено в хранилища – одно бассейнового типа, другое введено в эксплуатацию в 2016 году. Есть новый безопасный конфайнмент, предприятие по обращению с РАО и центральное хранилище отработанного ядерного топлива, что требует электроэнергии для работы систем безопасности и датчиков.

Они неоднократно обстреливали источник нейтронов в Харькове, предприятия по обращению с радиоактивными отходами, которые образуются не только в атомной промышленности. Даже научно-исследовательский реактор в Киеве обстреливали – это было в 2022 году. Поэтому Россия – государство-террорист,

– отметила Кошарная.

