Россия стремится к страху и панике: военный обозреватель об угрозе ударов по подстанциям АЭС

Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, в частности объекты возле АЭС, пытаясь использовать морозы для дестабилизации общества и давления ради капитуляционных условий.

Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что защита атомных станций остается исключительно украинской ответственностью, поэтому ответ на враждебные угрозы должен включать удары по российской территории.

Смотрите также: Россия пытается разорвать энергосистему Украины и создать отрезанные "острова", – ISW

Почему МАГАТЭ молчит, когда обстреливают Запорожскую АЭС?

Организация МАГАТЭ, которая должна контролировать и защищать атомные объекты, фактически находится под влиянием России, о чем свидетельствуют многочисленные фото и видео, в частности по обстрелам электростанций.

МАГАТЭ демонстрирует абсолютную пассивность даже при больших угрозах реакторам Запорожской АЭС, манипулируя доказательствами обстрелов. Поэтому не удивлюсь, что они даже не выразят обеспокоенности. К сожалению, защита наших объектов – это исключительно наши вызовы,

– сказал Тимочко.

Россия не будет бить непосредственно по реакторам, но готова атаковать другую критическую инфраструктуру. Вероятно они будут пытаться вывести из строя распределительные станции, которые передают электроэнергию с атомных электростанций, рассчитывая на ограничение выработки электроэнергии.

Способны ли удары по энергетике дестабилизировать Украину зимой?

"К сожалению, страны НАТО и Европы, которые могли бы серьезно помочь нам, завязались во внутренних разборках. США, как наш лидер, не консолидируют демократический мир для противодействия террористическим подходам россиян. Путин видит это и пытается использовать эту слабость", – отметил Тимочко.

Противник не будет создавать ядерную катастрофу, понимая ее глобальные последствия, но будет пытаться вывести из строя атомные электростанции, чтобы прекратить поставки электроэнергии гражданскому населению и критическим объектам.

Украина в ответ наносит удары по российской территории, чтобы сдержать вражеский ударный потенциал, а противник пытается использовать погодные условия для усиления давления.

Агрессивные заявления и удары россиян – это попытки нагнать панику и максимально дестабилизировать украинское общество во время морозов. Поэтому наш ответ на такие угрозы должен быть не переговорным, а превентивным и безопасностным,

– сказал Тимочко.

Что еще известно о последствиях обстрелов украинской энергетики?