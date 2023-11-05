Россия запустила из Крыма по Украине три группы "Шахедов".

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Куда направляются вражеские дроны

В Воздушных силах рассказали, что на 22:00 продолжается атака вражеских беспилотников.

Первая группа "Шахедов" двигается вдоль Украино-Молдовской границы на северо-запад.

Вторая группа находится севернее Одессы, движется к северу. Еще три группы приближаются к Одессе с Черного моря,

– сообщили Воздушные силы.

Ранее в 19:18 стало известно о запуске нескольких вражеских групп ударных БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В 21:18 "Шахеды" двигались в сторону Одесской области.

В Одесской области прогремели несколько взрывов. Первые прозвучали где-то около 21:00, потом они повторились около 22:00. Для Одесской области примерно с 21:00 также существует ракетная опасность.

Справка: Глава Одесской ОВА Олег Кипер после мощных взрывов в городе обратился к СМИ и местным жителям с призывом не публиковать последствия вражеских атак до отбоя.

В 22:20 Воздушные силы заявили, что атака вражеских ударных БпЛА в Одесскую область продолжается и призывали оставаться горожан в укрытиях.

В 22:33 мониторинговые каналы сообщили о повторных взрывах в Одессе. В 22:37 в городе снова было громко.

В 22:58 для Одесской области сообщили об отбои угрозы ударных БПЛА.

Одещину атакуют второй раз за день

5 ноября днем в Одесской области уже объявляли тревогу из-за ракетной опасности. Около 15:28 тревога началась и через 20 минут завершилась. Впрочем, во время нее в области, в частности, в городе Одесса, прогремели взрывы.

Вскоре в Силах обороны Юга рассказали о последствиях атаки.

В Одесской области – приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника.

Взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам,

– говорилось в сообщении.

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