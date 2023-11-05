Окупанти запустили з Криму по Україні три групи "Шахедів".
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Куди прямують ворожі дрони
У Повітряних силах розповіли, що станом на 22:00 триває атака ворожих безпілотників.
Перша група "Шахедів" рухається вздовж Україно-Молдовського кордону на північний захід.
Друга група – перебуває північніше Одеси, рухається на північ. Ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря,
– повідомили Повітряні сили.
Раніше о 19:18 стало відомо про запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. О 21:18 "Шахеди" рухалися у бік Одещини.
В Одеській області пролунало кілька вибухів. Останні – близько 22:00. Для Одещини приблизно з 21:00 також існує ракетна небезпека.
О 22:20 Повітряні сили заявили, що атака ворожих ударних БпЛА на Одещину триває і закликали залишатися містян в укриттях.
О 22:33 моніторингові канали повідомили про повторні вибухи в Одесі.
Одещину атакують вдруге за день
5 листопада вдень на Одещині вже оголошували тривогу через ракетну небезпеку. Близько 15:28 тривога почалася і за 20 хвилин завершилася. Втім, під час тривоги в області, зокрема місті Одеса, пролунали вибухи.
Згодом у Силах оборони Півдня розповіли про наслідки атаки.
На Одещині – пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники.
Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам,
– йшлося у повідомленні.
Ворог не припиняє повітряний терор України: що відомо
- Вдень 5 листопада ракетна загроза виникла для кількох областей – Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської та Одеської. Так, у Криворізьому районі сили ППО збили ворожу ракету. Цю роботу виконали бійці підрозділу ПвК "Схід".
- Надвечір 4 листопада ворог атакував ракетами Полтавщину та Дніпропетровщину. Так, у Дніпровському районі сили ППО збили три "Іскандери". У Миргородському районі ламки збитих ракет пошкодили кілька житлових будинків. Одна жінка загинула. 5 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей.