24 Канал Новости Украины Россия атакует Украину дронами: в Ровно и Луцке прогремели взрывы
13 мая, 13:23
Обновлено - 13:34, 13 мая

Даниил Жоров

Страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население. Во многих областях Украины сейчас звучит воздушная тревога.

Об угрозе для Ровенской и Луцбкой области сообщает Суспильное

Что известно про взрывы в Ровно в Луцке?

Местные жители в Ровно и Луцке сообщают, что слышали звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщают о том, что часть БПЛА двигаются на город.

В часте Ровного пропал свет. 

Оставайтесь в укрытии до окончания воздушной тревоги.

 