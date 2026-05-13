Россия атакует Украину дронами: в Ровно и Луцке прогремели взрывы

Страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население. Во многих областях Украины сейчас звучит воздушная тревога.

Об угрозе для Ровенской и Луцбкой области сообщает Суспильное.

Что известно про взрывы в Ровно в Луцке?

Местные жители в Ровно и Луцке сообщают, что слышали звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщают о том, что часть БПЛА двигаются на город.

В часте Ровного пропал свет.

Оставайтесь в укрытии до окончания воздушной тревоги.