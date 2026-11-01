Россияне в результате авиаудара разрушили историческое здание горисполкома в Краматорске

Российские военные нанесли авиаудар по центральному зданию украинской государственности в Краматорске – зданию городского исполкома на площади Мира. Это здание было важной частью истории и самобытности города.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

Что известно об уничтожении здания исполкома в Краматорске?

По словам начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, здание пережило события 2014 года, штурмы, протесты и освобождение города.

Здание было не просто административным помещением. С ним связаны история Краматорска, развитие машиностроения, революционные события, жизнь горожан и планы на будущее.

Можно по-разному относиться к чиновникам и управленцам, но в этом и заключается наша свобода и идентичность. Здание пережило орков в четырнадцатом. Штурмы. Шины. Освобождение. Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска. Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить наше право на будущее,

– написал он.

Напомним, 20 октября российские войска трижды провели атаки против Краматорска в Донецкой области, применив три управляемые авиабомбы. В результате ударов погибли как минимум четверо человек, еще шестеро получили ранения.

Среди погибших – трое сотрудников предприятия "Краматорсктеплоэнерго": Андрей Дорош, Юрий Бирюков и Виталий Кобцев. На момент атаки энергетики проверяли состояние теплосетей и их готовность к отопительному сезону. По данным городского совета, мужчины были 1978, 1984 и 1979 годов рождения.

Еще один человек погиб в результате удара российского FPV-дрона.

В результате обстрелов повреждения получили как минимум 15 многоквартирных домов, два учебных заведения, административное и хозяйственное здания, а также два автомобиля. Жителей Краматорска призвали не откладывать эвакуацию из-за постоянной угрозы российских атак.