Враг нанес баллистический удар по Шостке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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В Шостке слышали взрывы

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​в 13:24. Уже в 17:01 мониторинговые каналы писали в сети о движущейся через регион баллистике. Немного после этого раздались взрывы.

Сегодня, 9 ноября, враг нанес ракетный удар (баллистика) по инфраструктуре Шосткинской общины. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются,

– сообщили в ОВА.

Там посоветовали быть внимательными и осторожными, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Уже в 17.31 местные услышали отбой.

По предварительной информации от мониторинговых каналов, для удара враг применил одну баллистическую ракету "Искандер-М". Там также ранее уточняли, что взрыв прогремел в пределах Шосткинского района.

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