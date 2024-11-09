Ворог завдав балістичного удару по Шостці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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У Шостці чули вибухи

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили о 13:24. Вже о 17:01 моніторингові канали писали у мережі про балістику, яка рухалася крізь регіон. Трохи згодом пролунали вибухи.

Сьогодні, 9 листопада, ворог завдав ракетного удару (балістика) по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці працюють всі потрібні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються,

– повідомили в ОВА.

Там також порадили бути уважними та обережними, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Вже о 17:31 місцеві почули відбій.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, для удару ворог застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М". Там також раніше уточнювали, що вибух пролунав у межах Шосткинського району.

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