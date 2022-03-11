Россия без Opel, Citroën и Fiat: автоконцерн Stellantis объявил об остановках поставок

Автоконцерн Stellantis объявил, что останавливает поставки в Россию. Теперь страна будет без известных машин Opel, Citroen и Fiat.

Соответствующее заявление сделало руководство компании. Там заявили, что решение было принято 10 марта.

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Stellantis приостановил экспорт и импорт автомобилей в России

Экспорт LCV из России временно приостановлен из-за нарушения логистических цепочек. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и пытаемся найти лучшие решения для возобновления поставок,

– заявили в компании.

Тем не менее, Калужский автозавод Stellantis продолжает работу.

Кстати, еще в феврале 2022 года издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу Stellantis, написало – концерн предполагает перенос производства из России, если будут негативные последствия из-за санкций.

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