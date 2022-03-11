Россия без Opel, Citroën и Fiat: автоконцерн Stellantis объявил об остановках поставок
Источник:Интерфакс
Автоконцерн Stellantis объявил, что останавливает поставки в Россию. Теперь страна будет без известных машин Opel, Citroen и Fiat.
Соответствующее заявление сделало руководство компании. Там заявили, что решение было принято 10 марта.
Отметьте Фейки России о "химическом оружии" могут указывать на еще одну ужасную спецоперацию, – Кулеба
Stellantis приостановил экспорт и импорт автомобилей в России
Экспорт LCV из России временно приостановлен из-за нарушения логистических цепочек. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и пытаемся найти лучшие решения для возобновления поставок,
– заявили в компании.
Тем не менее, Калужский автозавод Stellantis продолжает работу.
Кстати, еще в феврале 2022 года издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу Stellantis, написало – концерн предполагает перенос производства из России, если будут негативные последствия из-за санкций.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Почему бренды лгут, когда говорят, что уходят временно из России – смотрите видео