Об этом рассказал глава представительства президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Он отметил, что формально проход для коммерческих, торговых судов через Керченский пролив не закрыт.

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Это – элемент давления на Украину, – Кориневич

То есть они могут ходить в порты Бердянска, Мариуполя и наоборот. Здесь скорее есть элемент давления на Украину и желание показать международному сообществу, что РФ считает эти морские просторы своими,

– сказал Кориневич.

Россия нарушила правила морского судоходства, когда перекрыла доступ к международному проливу. При этом информация о перекрытии акватории не была опубликована в системе международных оповещений.

Важно! Если в акватории Азовского моря возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, то украинские спасательные и ремонтные суда не смогут туда попасть.

Украина может принять меры в ответ на действия России

Руководитель организации "Институт стратегических черноморских исследований" Александр Хара отметил, что Киев может ответить Москве за это решение по судоходству.

Украине следует разорвать подписанный в декабре 2003 года Договор между Украиной и Россией о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом. Ведь это соглашение было подписано под давлением Москвы и абсолютно невыгодно Украине. Парламент должен принять закон о территориальных водах.

Кабмин может ввести запрет на пребывание в территориальном море Украины всех российских судов.

Если Россия полноценно заблокирует украинские порты, то следует ответить аналогичными мерами против ключевого российского порта на Черном море – Новороссийск.

Актуально Россия пытается показать, что Азовское море принадлежит ей, – Хомчак