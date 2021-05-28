Об этом рассказал глава представительства президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Он отметил, что формально проход для коммерческих, торговых судов через Керченский пролив не закрыт.
Читайте также Блокировка бухт Севастополя: командира бригады кораблей ЧФ России будут судить
Это – элемент давления на Украину, – Кориневич
То есть они могут ходить в порты Бердянска, Мариуполя и наоборот. Здесь скорее есть элемент давления на Украину и желание показать международному сообществу, что РФ считает эти морские просторы своими,
– сказал Кориневич.
Россия нарушила правила морского судоходства, когда перекрыла доступ к международному проливу. При этом информация о перекрытии акватории не была опубликована в системе международных оповещений.
Украина может принять меры в ответ на действия России
Руководитель организации "Институт стратегических черноморских исследований" Александр Хара отметил, что Киев может ответить Москве за это решение по судоходству.
- Украине следует разорвать подписанный в декабре 2003 года Договор между Украиной и Россией о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом. Ведь это соглашение было подписано под давлением Москвы и абсолютно невыгодно Украине. Парламент должен принять закон о территориальных водах.
- Кабмин может ввести запрет на пребывание в территориальном море Украины всех российских судов.
- Если Россия полноценно заблокирует украинские порты, то следует ответить аналогичными мерами против ключевого российского порта на Черном море – Новороссийск.
Актуально Россия пытается показать, что Азовское море принадлежит ей, – Хомчак