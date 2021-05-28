Про це розповів голова представництва президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Він зауважив, що формально прохід для комерційних, торгових суден через Керченську протоку не закритий.

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Це – елемент тиску на Україну, – Кориневич

Тобто вони можуть ходити в порти Бердянська, Маріуполя і навпаки. Тут швидше є елемент тиску на Україну і бажання показати міжнародному співтовариству, що РФ вважає ці морські простори своїми,

– сказав Кориневич.

Росія порушила правила морського судноплавства, коли перекрила доступ до міжнародної протоки. При цьому інформація про перекриття акваторії не була опублікована в системі міжнародних оповіщень.

Важливо! Якщо в акваторії Азовського моря виникне якась надзвичайна ситуація, то українські рятувальні та ремонтні судна не зможуть туди потрапити.

Україна може вжити заходи у відповідь на дії Росії

Керівник організації "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара зазначив, що Київ може відповісти Москві за це рішення щодо судноплавства.

Україні слід розірвати підписаний у грудні 2003 року Договір між Україною та Росією про спільне користування Азовським морем і Керченською протокою. Адже ця угода буда підписана під тиском Москви і абсолютно невигідна Україні. Парламент має ухвалити закон про територіальні води.

Кабмін може ввести заборону на перебування в територіальному морі України всіх російських суден.

Якщо Росія повноцінно заблокує українські порти, то слід відповісти аналогічними заходами проти ключового російського порту на Чорному морі – Новоросійська.

Актуально Росія намагається показати, що Азовське море належить їй, – Хомчак