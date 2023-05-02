В Москве боятся, что Украина добьется успеха, – CNN анализирует, что на это указывает

Россия построила в Крыму одни из самых масштабных систем оборонительных сооружений. Таким образом, страна-агрессор готовится к возможному "большому прорыву" украинских сил.

Аналитики CNN обратили внимание на недавний отчет британского министерства обороны, в котором говорится, что Кремль возвел одни из самых обширных и сложных оборонительных траншей, которые "видели в мире последние десятилетия", вдоль Северной границы аннексированного Крыма.

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Эти защитные сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко врыты в районах, которые сейчас контролирует Россия,

– оценили аналитики "старания" оккупантов.

Там добавили, что строительство началось летом 2022 года через несколько месяцев после того, как Россия начала свою полномасштабную военную агрессию.

В британском ведомстве считают, что такая застройка означает "глубокую обеспокоенность российских лидеров тем, что Украина может добиться большого прорыва".

Строительство некоторых оборонительных сооружений провели по заказу местных командиров и гражданских деятелей. Они объясняли это тем, что России якобы "угрожают" Украина и НАТО.

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Спутниковые изображения, проанализированные журналистами CNN и другими новостными организациями, показывают масштаб российской обороны, которая была построена в части южной Украины – "слои противотанковых рвов, препятствия, минные поля и траншеи".

Оборона продолжается на сотни миль по извилистому южному фронту – там, как ожидается, украинские силы сосредоточат свое контрнаступление в ближайшие недели.

– говорится в анализе издания.

Однако отмечают, что такая оборона на самом деле не является достаточно эффективной: сами по себе эти сооружения являются ограниченным препятствием. И именно поэтому россияне перебросили больше подразделений на Юг Украины.