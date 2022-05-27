Об этом 24 канала рассказал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Война может продолжаться до зимы, кафиры закрепляются на Херсонщине, – разведка

Перейдут ли кафиры к новому наступлению на Сумщине

Вениславский считает, что россияне прибегают к провокациям на приграничных территориях, которые сейчас полностью контролируются ВСУ, в частности, на Сумщине и Северском направлении, чтобы "сковывать" наших военных.

По его словам, кафиры обстреливают приграничные районы, в частности Сумщины, но у них сейчас нет тех сил и средств, которые позволили бы им перейти в очередное масштабное наступление там.

Россияне строят укрепление в своих областях

Вениславский рассказал, что российские военные сейчас пытаются максимально "сковать" наши силы и создать предпосылки, чтобы построить в своих пограничных областях укрепления .

Разведка информирует, что враг в Курской, Воронежской, Брянской и Белогородской областях России, то есть на своей территории, начал строить укрепления, опасаясь того, что наши ВСУ могут наносить удары по их регионам,

– сообщил депутат.

Вениславский подчеркнул, что с юридической точки зрения мы имеем полное право атаковать такие скопления сил и средств врага, где бы они ни находились.

Разведка о войне в Украине: последние новости

Украина уже три месяца противостоит российской агрессии. Но, к сожалению, война не заканчивается . В Главном управлении разведки считают, что она может продолжаться до зимы .

. Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что в России постараются продержаться как можно дольше, ведь впереди есть несколько важных дат.

Одна из них – 11 сентября. В этот день в стране-агрессоре единственный день голосования. И не исключено, что тогда проведут референдум на территориях, которые российские захватчики оккупировали.

Еще одна круглая дата – 7 октября. Тогда диктатору Владимиру Путину исполнится 70 лет . Не исключено, что к этому дню военные попытаются сделать ему хоть какой-то "подарок".

. Не исключено, что к этому дню военные попытаются сделать ему хоть какой-то "подарок". Ранее Скибицкий сообщал о том, что Россия за три месяца полномасштабной войны использовала 60% запасов своего высокоточного оружия . Причем в первые два месяца кафиры били ракетами хаотично, а сейчас ситуация изменилась. Теперь военные выбирают объект и выпускают по нему от 8 до 12 ракет.

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