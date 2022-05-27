Про це 24 каналу розповів народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

До теми Війна може тривати до зими, окупанти закріплюються на Херсонщині, – розвідка

Чи перейдуть окупанти до нового наступу на Сумщині

Веніславський вважає, що росіяни вдаються до провокацій на прикордонних територіях, які зараз повністю контролюються ЗСУ, зокрема на Сумщині та Сіверському напрямку, щоб "сковувати" наших військових.

За його словами, окупанти обстрілюють прикордонні райони, зокрема Сумщини, але вони зараз не мають тих сил та засобів, які б дозволили їм перейти в черговий масштабний наступ там.

Росіяни будують укріплення у своїх областях

Веніславський розповів, що російські військові зараз намагаються максимально "скувати" наші сили і створити передумови, щоб побудувати у своїх прикордонних областях укріплення.

Розвідка інформує, що ворог у Курській, Воронезькій, Брянській та Білогородській областях Росії, тобто на своїй території, почав будувати укріплення, боячись того, що наші ЗСУ можуть завдавати удари по їх регіонах,

– повідомив депутат.

Веніславський наголосив, що, з юридичної точки зору, ми маємо повне право атакувати такі скупчення сил та засобів ворога, де б вони не перебували.

Розвідка про війну в Україні: останні новини

Україна вже три місяці протистоїть російській агресії. Але, на жаль, війна не закінчується. У Головному управлінні розвідки вважають, що вона може тривати до зими .

. Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що в Росії намагатимуться протриматися якомога довше, адже попереду є кілька важливих дат.

Одна з них – 11 вересня. У цей день у країні-агресорці єдиний день голосування. І не виключено, що саме тоді проведуть референдум на територіях, які російські загарбники окупували.

Ще одна кругла дата – 7 жовтня. Тоді диктаторові Володимиру Путіну виповниться 70 років . Тож не виключено, що до цього дня військові спробують зробити йому бодай якийсь "подарунок".

. Тож не виключено, що до цього дня військові спробують зробити йому бодай якийсь "подарунок". Раніше Скібіцький повідомляв про те, що Росія за три місяці повномасштабної війни використала 60% запасів своєї високоточної зброї. Причому у перші два місяці окупанти гатили ракетами хаотично, а зараз ситуація змінилася. Тепер військові обирають об'єкт і випускають по ньому від 8 до 12 ракет.

Відео до теми – де найважча ситуація: карта бойових дій на Луганщині