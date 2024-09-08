Родители курсантов в соцсетях начали бить тревогу. В частности, они заявляют, что курсантов могли перебросить на Херсонское направление.

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Почему курсантов могли перебросить на фронт

Родители российских курсантов ВУЗов начали бить тревогу, потому что их дети перестали выходить на связь. Некоторые из них пишут, что их собрали и бросили на Херсонское направление и отобрали у них мобильные телефоны,

– говорится в сообщении.

Вероятно, это связано с тем, что в России есть проблемы с резервами, поэтому некоторые участки фронта приходится пополнять за счет курсантов.

Родители и родственники курсантов бьют тревогу / Фото InformNapalm

Впрочем, такой метод ведения войны для России не является новым. Ранее страна-агрессор привлекала к войне в Украине срочников. Как и тогда родители начали выкладывать в соцсетях фото и информацию о своих детях, чтобы повлиять на ситуацию.