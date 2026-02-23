Шансов нет, в 33-й ОМбр рассказали, какую задачу поставили россиянам на Харьковщине

На Харьковщине продолжаются бои, в частности на участке вблизи реки Оскол, где украинские военные вынуждены действовать в условиях мороза и ледяной воды. Подразделения 33 отдельной механизированной бригады вышли на новое для себя направление и уже держат оборону.

Офицер отделения коммуникаций 33 ОМБр Назар Войтенко в эфире 24 Канала рассказал, что российской пехоте поставлена простая задача постоянно просачиваться малыми группами. В то же время, по его словам, шансов закрепиться на этом участке у оккупантов практически нет.

Россиян бросают в штурмы без шанса на отступление

На этом участке враг не готовит масштабных механизированных атак, а действует иначе. Малыми группами российские военные пытаются найти слабые места в обороне, закрепиться в подвалах или лесополосах и постепенно продвигаться вперед. Такая тактика предполагает постоянное давление живой силой без серьезной поддержки техники.

Иначе говоря, это зомби, которые ходят по полю боя один, два, три человека и постоянно ищут, где просочиться,

– сказал Войтенко.

Он отметил, что, по свидетельствам военнопленных, задача у российской пехоты максимально простая и циничная. Им приказывают двигаться вперед, искать места для накопления и ждать дальнейших указаний, независимо от условий или потерь.

Это просто расходный материал. Буквально мясо, мясные единицы, которых россияне не жалеют. Шанса отступить у пехоты нет. Иначе их же товарищи стреляют в спину и уничтожают тех, кто пытается убежать. Для большинства это заканчивается летально. Или мы их находим и уничтожаем,

– подчеркнул он.

Из-за недостатка провизии и медицинской помощи часть оккупантов погибает от ранений, обморожения или истощения. Те, кто понимает безысходность, сдаются в плен, ведь это для них единственный реальный способ выжить.

Почему россияне не могут закрепиться?

Украинские подразделения пытаются перекрыть максимальный сектор своей полосы обороны с помощью разведки с воздуха. Поле боя постоянно контролируется дронами, что позволяет выявлять даже малые группы противника еще на подходах или во время накопления в укрытиях. В частности, в ночное время тяжелые беспилотники наносят удары по зафиксированным в течение дня точках.

Мы покрываем поле боя глазами в небе, чтобы закрыть как можно больший сегмент нашей полосы обороны,

– отметил Войтенко.

Зимние условия также затрудняют врагу маскировку. На заснеженных полях хорошо видны следы передвижения, а неподготовленные блиндажи быстро обнаруживаются.

Вниманию! На Купянском направлении продолжаются боиї. Украинские подразделения постепенно расширяют зону контроля в городе. По словам бойцов, большинство малых российских групп погибает еще на подступах или после попыток закрепиться. По данным спикера ОСУВ Виктора Трегубова, в Купянске оставалось около 30 – 40 российских военных.

Из-за этого попытки просочиться и закрепиться часто завершаются поражением еще до того, как группа успевает обустроить позицию.

В ночное время наши тяжелые бомберы залетают на обнаруженные точки накопления и уничтожают их,

– сказал он.

В таких условиях российские штурмовые группы или погибают, или вынуждены сдаваться в плен. Именно поэтому реализовать поставленную задачу и продвинуться вперед им фактически не удается.

